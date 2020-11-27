التردد وطريقة استقبال قناة تايم سبورت الأرضى.. نهائى القرن على القناة المفتوحة

تذيع اليوم قناة تايم سبورت الأرضى، مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى الأبطال فى تمام الساعة الـ9 مساء، لأن الكثيرين يبحثون عن تردد قناة on time sport الناقلة للمباراة، خصوصا وأن بث المباراة فضائيا سيكون عبر إحدى القنوات المشفرة، إلا أنه سيتم إذاعة المباراة مجانا عبر تايم سبورت الأرضى.

تردد تايم سبورت الأرضى

وتنقل قناة أون تايم سبورت الأرضى مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا على التردد الأرضى،حسبما نشر موقع "مبتدأ". وهو كالتالى:

التردد الأرضى .. ديجيتال

التردد : UHF 32.

أو يمكن الضبط عبر التردد الأرضى.. الأنالوج

التردد : UHF 9.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك فى تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تذاع المباراة عبر تايم سبورت الأرضى.

ويتأهل الفائز بلقب دورى أبطال إفريقيا لمونديال العالم للأندية والذى يقام فى فبراير المقبل.

وتردد تايم سبورت الأرضى، يوفر ميزة خاصة لمتابعى المباراة وهى سرعة النقل وأولوية القنوات المشفرة، كما تعرض قناة تايم سبورت على التردد الأرضى بتقنية HD على الأجهزة التى تستقبل البث الرقمى.

ويدخل النادي الأهلي نهائي اليوم بحثًا عن اللقب الأفريقي التاسع بينما يبحث نادي الزمالك عن اللقب السادس.

ويغيب عن صفوف النادي الأهلي محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وليد سليمان، صالح جمعة وأليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك محمد عبدالشافي للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، عبدالله جمعة، يوسف أوباما ومحمود النش للإصابة بفيروس كورونا.



وكتب حساب يخص الاتحاد الأفريقي عبر "تويتر": "ثبتت إصابة المغربي رضوان الجياد، الذي كان حكمًا في البداية بتقنية VAR في نهائي CL، بفيروس COVID-19، ويحل محله الزامبي جاني سيكازوي، الحكم الرابع في البداية، كحكم الفيديو المساعد، بينما تم تعيين الحكم المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا للمباراة".

وأعرب الحكم المغربي رضوان جيد، عن حزنه بسبب غيابه عن المشاركة في الإدارة التحكيمية لمباراة القرن التي تجمع الأهلي والزمالك في التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جيد، في تصريح خاص لـ "الوطن سبورت": "حزين جدا للغياب عن مباراة الأهلي والزمالك، الحمد لله على كل شيء وقدر الله وما شاء فعل".

وأضاف الحكم المغربي: "أتمنى أن تكون مباراة كبيرة تليق بالأهلي والزمالك، وأن تكون مليئة بالروح الرياضية بين لاعبي الفريقين".

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة ساليستن الروندي الحكم الدولي المصري إبراهيم نورالدين، حكما رابع لمباراة القرن الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام اليوم بستاد القاهرة في تمام التاسعة مساء.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال حكمًا ‏لمباراة الأهلي والزمالك، ويعاون غربال المغربي رضوان جيد، حكمًا لتقنية الـ"‏VAR‏"، ويعاونه الزامبي ‏جاني سيكازوي.

وبذلك يصبح الزامبي سيكازوى حكما للڤار بعد إصابة الحكم المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا، الحكم الرابع للمباراة، ويتواجد إبراهيم نور الدين للقيام بمهام الحكم الرابع.