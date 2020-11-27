شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. غرفة ملابس لاعبى الزمالك قبل مواجهة الاهلى في نهائي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو من داخل غرفة ملابس لاعبى فريق الزمالك قبل مواجهة الاهلى في نهائي بطولة دورى الأبطال ( نهائي القرن ) و الذى يقيم على ستاد القاهرة الدولى .

وصلت كأس دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب استاد القاهرة ، استعدادا لتسليمه للفريق الفائز من الأهلي والزمالك في النهائي الإفريقي، الذي يجمع الأهلي والزمالك في التاسعة مساء اليوم.. وبدأ العد التنازلى لانطلاق مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر أن تجمع فريق الأهلى أمام الزمالك بإستاد القاهرة ، والمقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ، دون حضور جماهيرى ، مباراة اليوم هي النهائي الأفريقي الأول الذى يخوضه الأهلى بإستاد القاهرة ، فالبطولات الأفريقية التى شارك فيها الأهلى ووصل إلى النهائى ، وحقق ثمانية ألقاب منهاأقيمت على ملعب المقاولون العرب ، و مباراة واحدة بالكلية الحربية و أخرى ببرج العرب .

وفى حالة فوز الأهلى في مباراة اليوم ، وتحقيق الأميرة الأفريقية التاسعة في تاريخه ، يكون ستاد القاهرة ، دخل تميمة حظ الفريق الأحمر ، للتتويج باللقب الغائب منذ 7 سنوات .

وفرض الجهاز الفنى للأهلى سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيمانى استمرار نفس السرية فى مران اليوم حفاظاً على سرية المران وخطط الجهاز الفنى السرية.