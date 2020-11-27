الامارات | التوغولي مالابا يهدي اتحاد كلباء نقاط الظفرة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المهاجم التوغولي، بينيل مالابا فريقه اتحاد كلباء لفوز مهم بعد أن سجل هدف الفوز 2-1 لفريقه في الدقيقة 89 في مرمى فريقه الظفرة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية أوصلته للنقطة 12، بينما تجمدت نقاط "فارس الظفرة" عند 10 نقاط.

وكانت المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل الإيجابي 1-1 حينما استفاد من خطأ مدافع فريق الظفرة، مسعود سليمان خلال محاولته إرجاع الكرة لحارس مرماه خالد السناني لكن التمريرة كانت قصيرة وخطفها المهاجم التوغولي مالابا الذي لم يجد صعوبة في وضعها في الشباك ليحقق الفريق الانتصار الثالث على التوالي ويبلغ النقطة 12 بينما تجمدت نقاط الظفرة عند 10 نقاط. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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