الامارات | إنتر ميلان يعلن عن خسائر فادحة بسبب كورونا.. "المؤشر أحمر"

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يعلن عن خسائر فادحة بسبب كورونا.. "المؤشر أحمر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي إنتر الإيطالي الجمعة أنه سجل خسارة قدرها 102,4 مليون يورو في العام المالي 2019-2020، بسبب إجراءات الاغلاق العام جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيان صادر عن إنتر الذي انضم إلى الأندية الإيطالية الرئيسية، وكلها ضمن المؤشر الأحمر، فقد حقق النادي رقم أعمال بلغ 372,4 مليون يورو، بانخفاض قدره 45 مليون يورو عن العام السابق.

وأوضح البيان ان رقم الاعمال تأثر منذ مارس 2020، بداية الاغلاق العام في إيطاليا، نتيجة للتدابير المتخذة حول العالم للحد من انتشار "كوفيد-19".

وقال إنتر إن "هذه الإجراءات فرضت اقامة مباريات خلف أبواب موصدة، ما أدى إلى فقدان الموارد المحصلة من هذا المجال، فضلا عن اعادة حصة من الاشتراكات".

ونقل البيان عن رئيس النادي الصيني ستيفن تشانغ "في سيناريو الانكماش الاقتصادي الكبير، (...) ويبقى التزامنا بالمستقبل ضمان التنمية المستدامة للشركة ونمو الاداء الرياضي".

وكان لعواقب الجائحة تأثير على جميع الأندية الإيطالية، على الرغم من خفض الأجور الذي تم التفاوض عليه مع اللاعبين. وقد شهد كل من ميلان وروما تراجعا كبيرا مع 195 مليون يورو خسارة للنادي اللومباردي وأكثر من 200 مليون يورو لفريق العاصمة، فيما سجل يوفنتوس حامل اللقب خسائر بلغت 89,7 مليون يورو.

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