شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبارد» يتحدى «مورينيو» قبل قمة البريميرليج الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرانك لامبارد، المدير الفنى لنادى تشيلسى، أن فريقه عليه أن يكون «مستعدا للهجوم» حينما يواجه ضيفه توتنهام، الأحد، في ديربى لندن، ضمن الجولة العاشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج».

ويتقاسم توتنهام، بقيادة مدربه البرتغالى جوزيه مورينيو، صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى مع ليفربول، برصيد 20 نقطة لكل منهما، بفارق نقطتين عن تشيلسى صاحب المركز الثالث.

ويضع تشيلسى في اعتباره أن الفوز على توتنهام سيصعد به إلى الصدارة حال تعثر ليفربول أمام برايتون، اليوم السبت، ويخوض تشيلسى ديربى لندن بمعنويات عالية، بعد فوزه على رين الفرنسى بنتيجة (2-1) في دورى أبطال أوروبا.

وقال لامبارد لدى سؤاله عما إذا كانت المهمة الأوروبية ستؤثر على ديربى لندن «جوزيه بإمكانه الاختيار من بين مجموعة قوية للغاية، مع تطبيق سياسة التدوير، إنهم في وضعية قوية، سنرى الاختيارات المتاحة».

وأضاف «إذا لم تدخل المباراة بحالة من النشاط وبقدرة على الهجوم في ديربى لندن فعليك ألا تخوض المباراة، وهذا ينطبق على الفريقين». وأكد مورينيو أن فريقه سيفتقد جهود توبى الديرفيريلد لنحو شهر بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام مانشستر سيتى، وقال مورينيو بشأن غياب الديرفيريلد: «كان يقدم أفضل أداء له، إنه لاعب مهم وسنفتقده، لدينا دافينسون سانشيز وجو رودون، سنقاتل بما هو متاح لنا».

ويفتتح كريستال بالاس الجولة العاشرة من الدورى الإنجليزى، اليوم الجمعة، بملاقاة نيوكاسل يونايتد، قبل أن يخرج ليفربول، حامل اللقب، لمواجهة برايتون ظهر السبت.

ويخوض ليفربول هذه المواجهة بخيبة أمل بعد خسارته على ملعبه أمام أتالانتا الإيطالى بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، بدورى أبطال أوروبا.

وعاد النجم المصرى محمد صلاح إلى ليفربول بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، في وقت عانى فيه الفريق كثيرا من تزايد الإصابات في صفوفه.

واعترف كلوب بمعاناة فريقه مؤخرا بسبب الإصابات، على عكس ما كان الوضع عليه خلال الفوز على ليستر سيتى بثلاثية بيضاء في الجولة الماضية.

وأوضح المدرب الألمانى «قمنا بـ 5 تغييرات مما كان له تأثير على الإيقاع، شاهدنا من خلال الأداء أمام ليستر سيتى مدى العزم على النجاح وكيف نكون سويا، شاهدت مجموعة تحركها الشجاعة والروح القتالية، نحتاج إلى استغلال إمكانياتنا من الآن وحتى مايو».

ولا يعانى مانشستر سيتى، بقيادة مدربه بيب جوارديولا، من أي إصابة باستثناء المدافع ناثان اكى، واستأنف المهاجم الأرجنتينى سيرخيو أجويرو التدريبات بعد تعافيه من إصابة في أربطة الساق، جاءت مباشرة بعد تجاوزه جراحة في الركبة، لكن جوارديولا لن يتعجل في الدفع باللاعب خلال المباراة أمام بيرنلى، السبت.

وقال جوارديولا «أريده أن يكون لائقا لأننى أدرك ما حققه في الدورى الإنجليزى الممتاز، علينا أن نتوخى الحذر من عدم عودته وإصابته مجدد، علينا أن نحدد الوقت المناسب لعودته».

كما يلتقى السبت إيفرتون مع ضيفه ليدز يونايتد، ويلتقى شيفيلد يونايتد مع مضيفه وست بروميتش البيون، ويلتقى الأحد مانشستر يونايتد مع مضيفه ساوثهامبتون، وأرسنال مع وولفرهامبتون، أما يوم الإثنين فيلتقى ليستر سيتى مع فولهام، وأستون فيلا مع مضيفه ويستهام يونايتد.