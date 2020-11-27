شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحفز لاعبي القطبين بوضع كأس أفريقيا في أرض الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بوضع كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا في الوجهة المقابلة لممر خروج اللاعبين للملعب.

يأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، من أجل التقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة.

ويلتقي الفريقين في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

كأس دوري أبطال أفريقيا