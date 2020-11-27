- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحفز لاعبي القطبين بوضع كأس أفريقيا في أرض الملعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بوضع كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا في الوجهة المقابلة لممر خروج اللاعبين للملعب.
يأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، من أجل التقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة.
ويلتقي الفريقين في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر «كاف» يحفز لاعبي القطبين بوضع كأس أفريقيا في أرض الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.