شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المصري الجديد: سأنافس على لقب هداف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى كازادي كاسينجو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المصري الجديد، سعادته بالانضمام لصفوف المصري البورسعيدي وتمنى أن يكون التوفيق حليفه في فريقه الجديد، مؤكدا أنه قادر على المنافسة على لقب هداف الدوري.

وقال كاسينجو في تصريحات خاصة: «أشكر إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، وعلي ماهر المدير الفني، ووكيلي محمد عبدالحميد، على تمسكهم بضمي لصفوف النادي البورسعيدي».

وتابع أشكر جمهور المصري على حفاوة الاستقبال من جماهير النادي المصري، مؤكدا أنه سيبذل ما بوسعه من أجل إثبات وجوده وقيادة الفريق لأفضل مركز في الدوري المصري، موضحا أن الدوري ليس جديد عليه وهو متابع جيد له من خلال متابعة مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري في دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية.