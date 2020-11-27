شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: كاسينجو فضل الانضمام إلى المصري عن عروض الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالحميد، وكيل كازادي كاسينجو، مهاجم نادي الوداد المغربي، إن اللاعب انضم رسميا لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي وقام بالتوقيع على عقود انضمامه لمدة 4 مواسم بشكل رسمي عقب اجتيازه الاختبار الطبي في النادي.

وكشف عبدالحميد أن كاسينجو وقع على عقد يمتد من 2021/2020 وحتى نهاية موسم 2024/2023، حيث قام اللاعب بتوقيع تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور سمير حلبية رئيس النادي ولجنة التعاقدات بحضور محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية.

وقال عبدالحميد في تصريحات خاصة، إن لاعبه كازادي كاسينجو فضل الانضمام لصفوف المصري البورسعيدي على عدد من العروض الأخرى أهما عرضين من الخليج لكن تمسك على ماهر وإدارة المصري باللاعب وقناعة اللاعب بأنه قادر على صنع مجد شخصي له مع المصري.

وأضاف عبدالحميد أن كاسينجو تألق في الدوري المغربي وأحرز 18 هدفا رغم مشاركته في 11 مباراة فضلا عن أنه لاعب صغير في السن يبحث عن إثبات وجوده في الدوري المصري، مشيرا إلى أن اللاعب سبق له اللعب لأندية فيتا كلوب وموتيمابيمبي الكونغوليين وشباب المحمدية المغربي قبل أن ينضم لصفوف وداد الأمة المغربي ويتألق بين صفوفه خلال الموسم الأخير.

وأكد وكيل اللاعب أن كاسينجو سينتظم في معسكر الفريق المقرر إقامته ببرج العرب اعتبارًا من غدٍ السبت، وأشاد عبدالحميد بالاحترافية التي تعامل بها مسؤولي المصري ومجلس الإدارة والجهاز الفني لضم اللاعب بعد متابعته جيدا وتفويضي لحسم الصفقة التي لم تستغرف سوي 3 أيام فقط.