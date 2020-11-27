شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي القرن.. 6 من لاعبي الأهلي والزمالك يخضعون للكشف عن المنشطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، خضوع ستة لاعبين لتحليل الكشف عن المنشطات بعد مباراة الأهلي والزمالك، بواقع ثلاثة لاعبين من كل فريق.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، عند التاسعة مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي، على أرض استاد القاهرة.

ويرغب كاف في التشديد على اللاعبين لعدم تناول أي عقاقير منشطة.