ردود فعل المدربين على وفاة مارادونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020

فيما يلي مقتطفات من ردود فعل مدربي كرة القدم على وفاة النجم الأرجنتيني الشهير دييغو مارادونا. مدرب ليفربول يورغن كلوب: "كان الأفضل طوال حياتي، ربما لا يكون هذا صحيحاً الآن لأنني قابلت كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مرات عديدة، خلال أيامي كلاعب كان هو اللاعب الأبرز، أعتقد أن حياته تظهر مدى جمال وصعوبة حياتك لاعب كرة من الطراز العالمي، قابلته مرة واحدة، وعلى مستوى لاعب مثلي فإنه اللقاء يعادل لقاء البابا". مدرب ليدز يونايتد مارسيلو بيلسا: "بالنسبة لنا كان دوماً وسيظل مثلاً أعلى، وحقيقة غيابه عنا تشعرنا بحزن عميق، فقدان المثل الأعلى يجعلنا نشعر بالضعف، مارادونا كان فناناً، وأحد أبرز الأمثلة على ذلك الأشعار التي كتبت عنه والتي كانت غير عادية ولقد قرأت عشرة نصوص بعد وفاته كانت مؤثرة عاطفياً، مثل العمل الفني المؤثر، انبهرت تماماً عند ما رأيت هدف مارادونا الشهير "يد الرب" رغم أنني لا أذكر مكان وجودي وقتها". مدرب إيفرتون كارلو أنشيلوتي: "مارادونا كان لاعباً رائعاً وكان أفضل لاعب على وجه الأرض وقتها، جاء إلى نابولي وأصبح نابولي أصعب منافس عندما كنت أنا ألعب مع ميلان، لعبت ضده مرات عديدة.. أحياناً لم أتمكن من التصدي له وحاولت ركله أحياناً لكنه كان في غاية السرعة والقوة، لدي ذكريات رائعة عنه". وأضاف: "بعد نهاية مسيرتينا في الملاعب قابلته مرتين أو ثلاث وكان فعلاً شخصاً مرحاً ولطيفاً، بالطبع حياته كانت حافلة لكنه كان وسيظل أسطورة في كرة القدم، لا يمكن القول من كان الأفضل مارادونا أم بيليه لكن كل منهما أسطورة، ساعدا كرة القدم على اكتساب المزيد من الأهمية في العالم". مدرب برايتون آند هوف ألبيون غراهام بوتر: "كان شخصية أسطورية في كرة القدم، وأتذكر مشاهدته في نهائيات كأس العالم 1986 وكانت هذه تجربة مذهلة بالنسبة لشخص عمره 11 عاماً، كان الأمر يشبه مشاهدة كرة القدم في عالم مختلف تماماً، لقد كان رائعاً وبالطبع تساءلت وقتها عن عدة أمور تتعلق بأسرته وحياته، إنه أسطورة بالفعل". مدرب نيوكاسل يونايتد ستيف بروس: "دائماً كنت أحرص على مشاهدته كلما ظهر على شاشات التلفزيون أو في أي مباراة شارك فيها، من المحزن فقدان هذا اللاعب العظيم جداً، مارادونا ببساطة كان الأفضل".

