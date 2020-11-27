شكرا لقرائتكم خبر عن عند التتويج بـ«كأس الملك».. يُسمح فقط بصعود رئيس النادي والمدرب والقائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الجمعة) بروتوكول تتويج طرفي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقصورة الرئيسية، وذلك وفقاً لتعليمات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).

ووفقا للبروتوكول عند التتويج، فإنه يسمح فقط بصعود كل من: رئيس النادي، ومدرب الفريق، وقائد الفريق.

وأضاف «اتحاد القدم» أنه إضافة إلى ذلك، يتم الالتزام بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين قبل الصعود.