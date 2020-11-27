شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادى ينضم لجهاز الزمالك بعد تعافيه من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنضم مدحت عبد الهادى مدرب فريق الزمالك إلى الجهاز الفنى فى إستاد القاهرة للظهور فى لقاء القمة الذى يجمعه فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم بنهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد حيث ظهرت اخر مسحتين لعبد الهادي سلبية .

كما ظهر محمد عبد الشافى لاعب الفريق بصحبه فريقه لحظة الوصول إلى إستاد القاهرة .

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.