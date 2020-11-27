شكرا لقرائتكم مدحت العدل: باتشيكو مدرب بطولات.. ولاعيبة الزمالك "نقيلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال السيناريست مدحت العدل إن جايمي باتشيكو مدرب بطولات، موضحا أن لاعبي الزمالك يجب أن يتحلوا بالروح القتالية مثل طارق حامد حتى يتثنى للفريق حصد اللقب الأفريقي.

وأضاف العدل في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "الزمالك لو لعب بمستواه الحقيقي هيكسب الأهلي.. عندنا لاعبية تقيلة تقدر على حسم المباراة.. الزمالك استطاع الفوز على كل الفرق المميزة في إفريقيا، زي الأهلي والرجاء والترجي بالإضافة إلى الهلال السعودي، أقوى فريق عربي"

وأشار إلى أنّ الزمالك يمتلك مفاتيح لعب قادرة على صناعة الفرق بشكل كبير، مثل أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمود شيكابالا ومصطفى محمد.

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.