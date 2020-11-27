شكرا لقرائتكم نهائي إفريقيا.. حافلة الزمالك تتحرك لاستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحركت حافلة الزمالك في اتجاه استاد القاهرة الدولي، وذلك قبل انطلاق لقاء الزمالك والأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا .

وعرضت قناة الزمالك صورا لتحرك حافلة الفريق الأبيض تجاه استاد القاهرة لخوض المباراة النهائية لأعرق البطولات الأفريقية دوري الأبطال.

وتنطلق مواجهة الزمالك والأهلي في تمام التاسعة مساء.وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.