شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك السابق: أتمنى نهائى أفريقي خال من التعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد جلال مدرب الزمالك السابق على أهمية خروج مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى و الزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة بشكل يليق بقطبى الكرة المصرية .

وعلق خالد جلال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " قائلا : " نتمناها مباراة كبيرة تليق بقطبى الكرة المصرية الزمالك و الأهلى فى نهائى أفريقيا خالية من التعصب الأعمى و أمنية خاصة لى بفوز نادى الزمالك العظيم بهذه المباراة بإذن الله .

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.