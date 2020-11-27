شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يذيق دبا الحصن الخسارة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: نزار جعفر وعلي البيتي

ألحق البطائح الخسارة الأولى بضيفه دبا الحصن وهزمه 3-2 الجمعة على ملعب البطائح في افتتاح مواجهات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة).

انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2، وبكر أصحاب الأرض بالتسجيل عن طريق عادل صقر في الدقيقة 12 وهيثم علي في الدقيقة 27، وأدرك الحصن التعادل في دقيقتين عن طريق إبراهيم مصطفى في الدقيقة 40 ومحمد المربوعي 42، قبل أن يعود هيثم علي في الحصة الثانية ويسجل هدف الفوز الثالث والثاني له في المباراة عند الدقيقة 53، وبهذا الفوز يعوض البطائح خسارته السابقة أمام الإمارات رافعاً رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع ضيفه الحصن الذي تعرض لخسارته الأولى.

وحقق الحمرية فوزه الأول بعد خسارة وتعادل بتخطيه مضيفه العربي بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي فانيفيا اندريانسيما في الدقيقتين31 و47، وبهذا الفوز يرفع الحمرية رصيده إلى 4 نقاط ويبقى العربي بنقطته الوحيدة.

وعلى ملعب شباب الأهلي كان الفوز من نصيب مسافي على مضيفه مصفوت 2-صفر سجلهما الإيفواري كوفي ميشاس في الدقيقتين 55 و63، وبهذا الفوز يرفع مسافي رصيده إلى6 نقاط ويحتل مركز الوصيف مؤقتاً، وبقي مصفوت قابعاً في القاع بدون رصيد..

وتختتم الجولة الثالثة مساء اليوم بإقامة مباراتين، تجمع الأولى دبا الفجيرة مع الإمارات في الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة، والثانية الذيد مع التعاون في الخامسة إلا ثلثاً.

وتعتبر مباراة النواخذة والصقور قمة خاصة يدخلها الفريقان المرشحان للصعود بحسابات دقيقة، وكلاهما لا يريد الخروج خالي الوفاض، ويدرك الفريقان أن نتيجة المواجهة سيكون لها تأثير كبير في مسيرتهما في الدوري.

وكان دبا الفجيرة تعادل في الجولة الثانية مع الحمرية فيما فاز في الأولى على العروبة، ومهمته أمام الإمارات لن تكون يسيرة فهو يواجه فريقاً يعتبر الأفضل في البطولة وصاحب أقوى خط هجوم وأقوى دفاع.

ويطمح الإمارات للفوز الثالث توالياً والوصول إلى تسع نقاط، ليخطو خطوة أخرى نحو العودة لدوري الخليج العربي.

من جهة أخرى،يستهدف الذيد تحقيق أول فوز عندما يستقبل التعاون، ولا يبدو الذيد في أفضل حالاته، فهو قبل خسارتين في الدوري، ويحتاج بشده إلى الفوز ليضع حداً لمسلسل الهزائم والنتائج غير الجيدة في الدوري وقبله الكأس.

وفي الجانب الآخر فالتعاون استفاق، وحقق فوزاً مهماً في مباراته أمام مصفوت.