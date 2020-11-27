جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 : فؤاد العواضي

لم يكن نادي شعب اب ( العنيد) بحاجة لاستفتاء ليثبت انه الاكثر شعبية على مستوى اليمن..

مدرجات الملاعب في كل المحافظات كان لها القول الفصل في ذلك وحضور عشاق العنيد كان يطغى على الجميع ..

وكانت الرايات الخضراء تحلق عاليا في المدرجات.

جمهور لم يتخاذل ابدا عن دعم فريقه في كل المناسبات..

جمهور حمل اللاعبين على الاعناق في الخسارة قبل الفوز وهذا نادر جدا ولا تجده الا في جمهور العنيد.

جمهور يقطع الاف الكيلومترات ويتحمل اعباء ومشقات السفر ليستمتع بلاعبيه لمدة ساعه ونصف ..

جمهور اجبر الجميع على التصفيق له دوما..

جمهور احب ناديه فبادله النادي باحراز البطولات والكؤوس..

جمهور لم ينسى ابطاله منذ التاسيس وحتى الان..

صفق ل العطاب والغرباني والضراب والسحراني وصبره والحكيم والقباطي والبعداني وال الصباحي جميعا وال النزيلي جميعا ورضوان والحبيشي محمد وفكري والهجام وعلوان والمسحور وناطق وغيرهم من اللاعبين ..

ولا يزال يواصل مع اللاعبين الشباب المتواجدين اليوم والذين يحملون فانلة العنيد.

اذن العنيد عشق ابدي ووطن رياضي لدى جمهوره..

لهذا كله لم يكن بحاجه لاستفتاء..

ونتيجة الاستفتاء جاءت فقط لتؤكد المؤكد وليعلم من لا يعلم خارج حدود اليمن ان هناك نادي كبير وعشق كبير ووطن كبير اسمه ” شعب اب ” ( العنيد) .