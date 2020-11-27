شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى القرن.. هل يكون الاستاد تميمة حظ الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء العد التنازلى لانطلاق مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر أن تجمع فريق الأهلى أمام الزمالك بإستاد القاهرة ، والمقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ، دون حضور جماهيرى ، مباراة اليوم هي النهائي الأفريقي الأول الذى يخوضه الأهلى بإستاد القاهرة ، فالبطولات الأفريقية التى شارك فيها الأهلى ووصل إلى النهائى ، وحقق ثمانية ألقاب منهاأقيمت على ملعب المقاولون العرب، ومباراة واحدة بالكلية الحربية و أخرى ببرج العرب .

وحالة فوز الأهلى في مباراة اليوم ، وتحقيق الأميرة الأفريقية التاسعة فى تاريخه، يكون ستاد القاهرة، دخل تميمة حظ الفريق الأحمر، للتتويج باللقب الغائب منذ 7 سنوات.

وفرض الجهاز الفنى للأهلى سرية شديدة حول تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية كما طلب موسيمانى استمرار نفس السرية فى مران اليوم حفاظاً على سرية المران وخطط الجهاز الفنى السرية.

من ناحية أخرى، طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى لاعبى الفريق بعدم الانسياق أو مُتابعة مواقع التواصل الاجتماعى قبل لقاء الزمالك، وأكد مدير الكرة أن هناك تداول لأنباء قوية ومُثيرة ولا وجود لها على أرض الواقع كان ومازال هدفها التأثير سلباً على الفريق وإبعاده عن اللقاء الهام غداً وشدد مدير الكرة للجميع فى الفريق على أنه لابد أن يكون الجميع جاهز ولديه الحماس والأصرار والثقة فى الفوز اليوم والتتويج ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ النادى وإسعاد الجماهير.