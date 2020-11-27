شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر 6 نجوم فى نهائى القرن بشعار الأكثر استلاماً للكرة محلياً وأفريقياً.. بالارقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحة المستديرة فى مصر والوطن العربى وقارة أفريقيا صوب استاد القاهرة لمتابعة نهائى القرن بين الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذى خطف القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعٍ أمنية، قبل أن يتم الاستقرار فى النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية بإستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من إستاد برج العرب بسبب الأمطار، وتُعد هذه هى المرة الأولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا في أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأمر لحصد اللقب التاسع فى تاريخه فيما يأمل الزمالك فى حصد النجمة السادسة في تاريخه.

طارق حامد أكثر لاعب في الزمالك استلم الكرة من زملائه في الدوري 1316 يليه محمود علاء 996 ، فرجاني ساسي هو الأكثر في إفريقيا 575 يليه طارق حامد 523.

محمد مجدي قفشة أكثر لاعب في الأهلياستلم الكرة من زملائه في الدوري 1084 بالتساوي مع عمرو السولية ، السولية هو الأكثر في إفريقيا 588 وبفارق كبير عن أقرب منافسيه حسين الشحات 454.

أهداف الزمالك فى نهائى دورى الأبطال جاءت عبر 8 من نجوم الفريق تصدرهم الثنائى جمال عبد الحميد وأيمن يونس برصيد هدفين ثم عفت نصار و طارق مصطفى ومدحت عبد الهادى وأيمن منصور وتامر عبد الحميد والنيجيرى ستانلى أوهاويتشى برصيد هدف واحد بالإضافة لهدف عكسي سجله أوبينج لاعب شوتنج ستارز النيجيرى فى نهائى بطولة 1984

أهداف الاهلي في النهائي جاءت عن طريق 19 لاعبا تصدرهم محمد أبو تريكة ( 5 أهداف) ثم محمود الخطيب وخالد "بيبو" ووليد سليمان (3 أهداف) وهدف وحيد لكلاً من علاء ميهوب وأيمن شوقي وسيد عبد الحفيظ أسامة حسني و محمد بركات وعماد النحاس ووائل جمعة و الانجولي أمادو فلافيو وأحمد حسن وشادي محمد وسيد حمدي ومحمد ناجي "جدو" وأحمد عبد الظاهر ومؤمن زكريا وعمرو السولية بالإضافة لهدف عكسي سجله جمال الثعلب مدافع الهلال السوداني في نهائي بطولة 1987.