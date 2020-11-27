اون تايم سبورت بث مباشر يوتيوب جودة HD مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم ahly vs zamalek live

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى نهائي دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامته فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة، ويدخل كل مدير فنى للفريقين، ولديه طموح وسعى لتحقيق الفوز واللتويج باللقب، لكن الأبراج لها رأى آخر.

يتولى باتشيكو تدريب فريق الزمالك، وهو من مواليد برج السرطان، حيث إنه ولد 22 يوليو عام 1958، وتبشره الأبراج

بأنه سيحقق نتائج إيجابية لمصلحته اليوم، ويندفع فى تنفيذ مشاريع معلقة منذ فترة طويلة، كما أنه محظوظ لامتلاك الطاقة الفائضة.

فى المقابل تحذر الأبراج وعلماء الفلك باتسو موسيمانى مدرب الأهلى، والذى يعد من مواليد برج الأسد، حيث إنه ولد 26 يوليو عام 1964، وتقول له الأبراج إن لديه

فرصة ذهبية، وعليه ألا يهدرها بقرار طائش، أو متسرع، لأنه قد يندم عليه، كما تنصحه الأبراج بألا يغامر وألا يتعدى الحدود الحمراء، بل عليه أن يمتلك يدا حازمة فى أى قرار يقوم به اليوم، كما أنه ليس الوقت المناسب للهدوء.