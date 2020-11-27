بث مباشر BEIN SPORTS كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك | مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر رابط سريع

يسعى الاهلى الى تحقيق الفوز على منافسه التقليدى الزمالك والاخذ بالثأر منذ ان التقيا عام 1993 فى نهائى السوبر الافريقى ونجح الزمالك بالفوز بهدف ايمن منصور وحقق البطولة الافريقية على حساب الاهلى. بينما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز لاول مرة على الاهلى فى هذه البطولة والتى التقيا فى الادوار الاقصائية 8 مرات فاز الاهلى فى 5 مرات وتعادل فى 3 مرات، ولم يحقق الابيض اى فوز على الاهلى خلال لقاءاتهما فى هذه البطولة. الاهلى خلال لقاءاتهما فى هذه البطولة. تشكيل الاهلى المتوقع الأهلى سيخوض نهائى أفريقيا بتشكيل مكون من محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وعمرو السولية وأليو يانج وقفشة وأجاى وحسين الشحات ومروان محسن. تشكيل الزمالك المتوقع الزمالك سيخوض نهائى أفريقيا بتشكيل مكون من محمد أبو جبل ومحمود علاء وأحمد عيد ومحمود الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وزيزو ومصطفى محمد. ابرز غيابات الاهلى عن هذه المباراة محمود عبدالمنعم كهربا بسبب اصابته بكورونا، ومحمود متولى الذى يعانى من اصابة فى الرباط الصليبى، واحمد فتحى ورمضان صبحى وشريف اكرامى نتيجة انتقالهم الى بيراميدز، وحسام عاشور الذى انتقل الى الاتحاد السكندرى. الله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وزيزو ومصطفى محمد. ابرز غيابات الاهلى عن هذه المباراة محمود عبدالمنعم كهربا بسبب اصابته بكورونا، ومحمود متولى الذى يعانى من اصابة فى الرباط الصليبى، واحمد فتحى ورمضان صبحى وشريف اكرامى نتيجة انتقالهم الى بيراميدز، وحسام عاشور الذى انتقل الى الاتحاد السكندرى.

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