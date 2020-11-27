الحضري داعمًا الأهلي قبل النهائي "جمهوركوا بيناديكوا ... افريقيا الله يخليكوا"

دعم عصام الحضري، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، المارد الأحمر، قبل مباراته المرتقبة بنهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الزمالك، الذي ينطلق في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

قام عصام الحضري، بنشر فيديو لجماهير الأهلي وعلق عليها قائلًا:" جمهوركوا بيناديكوا ... افريقيا الله يخليكوا".

يدخل الأهلى والزمالك اللقاء بحثاً عن التتويج الغائب فالأحمر لم يفز بالبطولة منذ عام 2013 قبل 7 أعوام وهو الفريق الأكثر تتويجاً باللقب الأفريقى

برصيد 8 مرات بينما حصد الزمالك البطولة 5 مرات كان آخرها عام 2002.

ولم يسبق أن تقابل الأهلى والزمالك فى نهائى دورى الأبطال ولكنهما تقابلا مرة وحيدة فى نصف النهائى عام 2005 وصعد الأهلى للنهائى بالفوز ذهاباً وإياباً وتقابلا مرتين فى دور الثمانية «المجموعات» بنسختى 2008 و2013 واللافت أن الأهلى يفوز باللقب دائماً حين يواجه

الزمالك.

وتفوق الزمالك فى آخر لقاءين أمام الأهلى بعد الفوز بنتيجة 3-1 فى الدورى والفوز بركلات الترجيح فى كأس السوبر المحلى بالإمارات، بينما ألغيت مباراة قمة الدور الأول للدورى لانسحاب الزمالك وتم خصم 3 نقاط من رصيده.

ستشهد المباراة حضوراً لافتاً لمؤمن زكريا سفير اللقاء النهائى تفعيلاً للمبادرة التى طرحها هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف لدعمه فى محنته الصحية.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى أطلق مبادرة على أعلى مستوى لنبذ التعصب فى الفترة الأخيرة لتهدئة الأجواء بين جماهير الناديين.