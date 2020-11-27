القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا “بين سبورت وقناة مجانية”

يصطدم الاهلي والزمالك ببعضهما البعض في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في قمة مباريات اليوم الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2020، على ملعب القاهرة الدولي.

تنطلق مباراة الاهلي والزمالك في النهائي الملقب بـ “نهائي القرن”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وتبث المباراة المنتظرة على قناة بي إن سبورت القطرية، القناة السابعة، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” بعد استبعاد القناة للثلاثي المصري “علي محمد علي وأحمد الطيب” بسبب ميولهم للزمالك، ورغبة من القناة في تطبيق مبدأ الحياد.

ويدير الأستوديو التحليلي المذيع الليبي “مهند الجالي” بدلاً من المذيع صاحب الميول الأهلاوي أحمد فؤاد والذي استبعد كذلك من قائمة المعلقين كونه يعمل معلقًا في الأساس.

وستنقل مباراة الاهلي والزمالك على قناة تايم سبورتس المجانية عبر البث المباشر الأرضي المصري بصوت المعلق الرياضي المخضرم “مدحت شلبي“، وسيتواجد في الاستوديو التحليلي كل من عماد متعب والشيخ طه إسماعيل وأيمن يونس ومحمد أبو العلا.

وكانت قناة تايم سبورتس قد نجحت في نقل مباراتي الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا خلال أكتوبر ونوفمبر أمام الوداد والرجاء البيضاوي.