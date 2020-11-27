بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو مباراة “الاتحاد والقادسية” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 27-11-2020 في الجولة السادسة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاتحاد والقادسية” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

تقام مباراة الاتحاد والقادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:40 بتوقيت السعودية، 18:40 بتوقيت مصر، 16:40 بتوقيت جرينتش.

يتطلع نادي الاتحاد إلى تعويض التعادل المخيب امام “الفيصلي” في الدقائق الأخيرة في الجولة الماضية، بتحقيق الفوز على القادسية الذي خرج بالتعادل ايضًا في مباراته الاخيرة امام “الباطن”.

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، جمعها من 3 تعادلات امام الفتح والتعاون والفيصلي، وفوز امام أهلي جدة، بينما تلقى خسارة وحيدة على يد الاتفاق، وسجل لاعبو العميد 7 أهداف واهتزت شباكه 6 مرات.

على الجانب الآخر، يقع القادسية فوق اتحاد جدة بمركز واحد في جدول ترتيب الدوري السعودي، إذ يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل، وتعرض للهزيمة في مناسبتين.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر الاتحاد والقادسية اليوم

الاتحاد 0-0 القادسية

????️ملعب الجوهرة المشعة (جدة – السعودية)

????الدوري السعودي (الجولة السادسة)

تبدأ بعد قليل..

..