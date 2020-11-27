تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على تشكيلة الأهلي الأساسية التي سيواجه بها الزمالك مساء الجمعة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي ويديرها الحكم الجزائري مصطفى غربال.

ويعاني الأهلي من عدة غيابات بعد إصابة ثلاث لاعبين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهم وليد سليمان وصالح جمعة وآليو ديانج، حيث كانت الصدمة الكبير للجهاز الفني هي غياب اللاعب المالي ديانج عن المباراة خاصة أنه أحد العناصر الأساسية.

واستقر موسيماني على مشاركة حمدي فتحي بديلا لديانج، فيما يلعب جونيور أجايي جناح أيسر، بينما يبدأ مروان محسن كلاعب أساسي في خط الهجوم.

وجاء التشكيل المتوقع للنادي الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي “افشة”، جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.