الامارات | فيديو: عشاق مارادونا يحاولون اقتحام القصر الرئاسي الأرجنتيني لإلقاء نظرة الوداع

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو: عشاق مارادونا يحاولون اقتحام القصر الرئاسي الأرجنتيني لإلقاء نظرة الوداع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت جماهير على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لاشتباكات اندلعت بين الشرطة الأرجنتينية والجماهير المحتشدة بالقرب من منطقة كاسا روسادا في المركز التاريخي للعاصمة بوينس آيرس لإلقاء النظرة الأخيرة على أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 60 عاماً إثر سكتة قلبية.

وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية على حساباتها في "تويتر" ومنها "في أو إيه نيوز" بأن رجال الشرطة الأرجنتينية اضطروا لتفريق الجماهير المحتشدة بعدما حاولوا اقتحام القصر الرئاسي بعدما جرفهم حزنهم على مارادونا إلى حد الدخول إلى مركز تواجد جثمان الأسطورة.

وأظهر الفيديو حشوداً بالآلاف هتفوا للأسطورة وبعضهم خرج عن النص غضباً من منعهم إلقاء النظرة الأخيرة على مارادونا فاشتبكوا مع رجال الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير.

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