شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح محمود الخطيب الأخيرة للاعبين قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى على زيارة المعسكر صباحا للاطمئنان على التحضيرات الأخيرة وتخفيف الضغوط على اللاعبين قبل المواجهة حيث استمع من موسميانى على حالة اللاعبين الفنية والبدنية كما صافح اللاعبين وطالبهم بالهدوء وتنفيذ التعليمات لتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وأبلغهم بصرف المكافات مباشرة عقب التتويج، كما حرص على الاجتماع مع أعضاء الجهاز الطبى للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمحاربة كورونا، التى أفقدت الفريق جهود وليد سليمان وصالح جمعة وديانج.

وأكد الطبيب أنه تم تطبيق إجراءات احترازية صارمة على الجميع لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على اللاعبين من الإصابة بالوباء وحمايتهم من الخطر.