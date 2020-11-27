شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة و وعد من مرتضي منصور لمصطفي محمد قبل النهائي الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - .وجه المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك رسالة خاصة لمصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر وعده فيها بالموافقة على احترافه لتحقيق حلم حياته بعدما استجاب لرغبة الإدارة بالبقاء حتى انتهاء دورى أبطال أفريقيا. ويلتقي الزمالك مع نظيره الاهلي اليوم في نهائي دوري ابطال افريقيا في التاسعة مساء اليوم، وقام منصور، بتحفيز مصطفي محمد ببذل ما بوسعه من أجل قيادة الزمالك لمنصة التتويج. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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