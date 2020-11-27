شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاف» يتساءل من يضحك أخيرا؟ الزمالك أم الأهلى؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الأفريقى لكرة القدم اليوم الجمعة وقبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الأهلى الزمالك ،إنه ديربي القاهرة الشهير مرة أخرى، لكن هذه المرة في أكبر مباراة على مستوى الأندية في القارة.

واضاف الاتحاد في تقرير معلوماتي مفصل نشره اليوم على موقعه الاكتروني ،ان خصما مصر اللدودان الزمالك والأهلي يلتقيان في نهائي توتال CAF دوري الأبطال 2019-20، ، مع وجود «الكأس المقدسة» للأندية الأفريقية لكرة القدم في متناول أنجح فريقين في القارة.

وقدم الاتحاد بيانات تفصيلية عن مشوار كل فريق مدعومة بالأرقام والإحصاءات وتتمثل في :

- الزمالك خاض 14 مباراة: فاز 8، تعادل 3، خسر 3. سجل الفرسان البيض 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 9.

- الأهلي لعب 14 مباراة: فاز 10، تعادل 3، خسر 1. سجل الشياطين الحمر 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 6.

كما قدم الاتحاد معلومات تتعلق بتاريخ الناديين:

- الزمالك

الاسم الكامل: نادي الزمالك للألعاب الرياضية

اسم الشهرة: الفرسان البيض

تأسس: 1911

الملعب: ستاد القاهرة الدولي، القاهرة

المدرب: جيمي باتشيكو (البرتغال)

الكابتن: محمود عبدالرازق «شيكابالا»

الهداف في دوري الأبطال 2019-20: مصطفى محمد (8 أهداف)

- الأهلي

الاسم الكامل: النادي الأهلي للرياضة البدنية

اللقب: الشياطين الحمر

تأسس: 1907

الملعب: ستاد القاهرة الدولي، القاهرة

المدرب: بيتسو موسيماني (جنوب أفريقيا)

الكابتن: محمد الشناوي

الهداف في دوري الأبطال 2019-20: حسين الشحات (6 أهداف)

- المواجهات السابقة في CAF دوري الأبطال

إجمالي المباريات: 8

فوز الزمالك: 0

فوز الأهلي: 5

التعادل: 3

سجل الزمالك 8 أهداف

سجل الأهلي 15 هدفاً

- الألقاب السابقة في CAF دوري الأبطال:

فاز الزمالك بلقب CAF دوري الأبطال خمس مرات (1984، 1986، 1993، 1996 و2002)

الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب CAF دوري الأبطال ثماني مرات (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 و2013)

- ما قاله المدربان :

جيمي باتشيكو (الزمالك)

لقد كان طريقًا طويلًا وصعبًا للوصول إلى النهائي خاصة في ظل الظروف الحالية. لكن ها نحن ذا، ونريد الفوز باللقب كهدية لمشجعينا

بيتسو موسيماني (الأهلي)

الفوز بالكأس من قبل في طي التاريخ. أريد الآن أن أفوز باللقب مرة أخرى، هذه المرة مع الأهلي. منذ أن جئت إلى هنا، الجميع يخبرونني أن هذا هو الكأس الأكثر أهمية الذي يريدون الفوز به. نأمل أن نفعل ذلك.