شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل..كيف يفكر باتشيكو و موسيماني قبل نهائي القرن؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ساعات قليلة وينطلق ديربي القرن بين الأهلي والزمالك، هذه المرة انتظر ماسيمو وباتشيكو نتيجة المسحة التي ظهرت بإصابة ثلاثي من الاهلي وثلاثي من الزمالك..وبالطبع لم يكن بالامكان كتابة هذا التحليل في وقت مبكر قبل انتظار نتيجة المسحة الأخيرة التي أظهرت اصابة ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الاهلي.

وضعت اصابات الكورونا الفريقان في موقف حرج، باتشيكو أسوأ حالًا من موسيماني..

من المتوقع أن يخوض موسيماني اللقاء بالرسم التكتيكي المعتاد للأهلي 4-2-3-1 الشناوي في حراسة المرمي وعلى اليمين محمد هاني وعلى اليسار على معلول وقلبي دفاع أيمن أشرف وياسر ابراهيم وثنائي وسط عمرو السولية وحمدي فتحي أمامهم ثلاثي حسين الشحات على اليمين وقفشة في الوسط وعلى اليسار جونيور أجاي وفي الامام مروان محسن

تحليل..كيف يفكر باتشيكو وموسيماني قبل نهائي القرن؟ (1)

بينما باتشيكو سيخوض اللقاء باختيارين، 4-2-3-1 أو 4-3-3، لا خلاف على محمد ابو جبل في حراسة المرمي وعلى اليمين أحمد عيد وعلى اليسار اسلام جابر وقلبي دفاع محمد عبد الغني ومحمود علاء وفي الوسط الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهم الثلاثي على اليمين زيزو وعلى اليسار كاسونجو وفي الوسط بن شرقي وفي الأمام مصطفي محمد

تحليل..كيف يفكر باتشيكو وموسيماني قبل نهائي القرن؟ (2)

باتشيكو لديه خيار اخر، بلعب ثلاثي في وسط الملعب باضافة زيزو في الوسط والثلاثي الأمام كاسونجو وبنشرقي ومصطفي محمد لكنه صعب التنفيذ نسبيًا الا في حالة وجود أوناجم لكن ذلك سيضعف الفريق دفاعيًا، الجبهة اليمني الدفاعية كان يشغلها زيزو وأحمد عيد فيجب الابقاء على هذه الجبهة خاصة مع تغير الجبهة الدفاعية اليسارية بالكامل (عبد الله جمعة وبن شرقي) ليحل محلها كاسونجو واسلام جابر وهي أكبر نقاط الضعف للزمالك.

بينما الأهلي سيتأثر بالطبع بعدم وجود ديانج نظرًا لانه Destroyer وقاطع لهجمات الزمالك منذ البداية ووجود حمدي فتحي سيقلل من هذه الميزة.

ماذا عن نقاط قوة الزمالك؟

الخط الهجومي

الخط الهجومي للزمالك يتميز بقوة كبيرة، الثلاثي بن شرقي وزيزو وأوباما قبل الاصابة وأمامهم مصطفي محمد، في غياب اوباما سيتأثر الخط الهجومي بشكل واضح خاصة ان بن شرقي لا يجيد اللعب في الوسط بنفس الكفاءة التي يؤدي بها في مركز الجناح.

زيزو على اليمين لا يمكن الاستغناء عنه واللعب به في مركز اخر خاصة ان زيزو يجيد اللعب على الاطراف ولعب كرات عرضية قاتلة وفي حالة اللعب في الوسط "مركز 10" لن يجيد لان زيزو ليس قارئ جيد للملعب ولا يجيد اتخاذ القرارات في هذا المركز.

طارق وساسي

ثنائية طارق وساسي تعتير الاقوي في الدوري المصري وفي افريقيا حاليًا سواء على المستوي الدفاعي في قطع الكرات أو الهجومي خاصة اذا دخل ساسي للامام

ماذا عن أبرز نقاط الضعف؟

ابرز نقاط ضعف الزمالك هي الارتداد الدفاعي، دائمًا يكون هناك بطئ ارتداد للفريق بالكامل، لا يحدث ارتداد من ثنائي الوسط وفي المقابل لا يضغط للأمام الرباعي الدفاعي ويتقهقروا للخلف

تحليل..كيف يفكر باتشيكو وموسيماني قبل نهائي القرن؟ (3)

تحليل..كيف يفكر باتشيكو وموسيماني قبل نهائي القرن؟ (4)

تحليل..كيف يفكر باتشيكو وموسيماني قبل نهائي القرن؟ (5)

تحليل..كيف يفكر باتشيكو وموسيماني قبل نهائي القرن؟ (6)

تحليل..كيف يفكر باتشيكو وموسيماني قبل نهائي القرن؟ (7)

في المقابل نقطة قوة الأهلي هي الزيادة الهجومية قفشة والسولية وحمدي فتحي يساندون الهجوم في الهجمات المرتدة مما يجعل الاهلي متفوقًا في هذه الحالة.

نقطة قوة الاهلي الاخري هجوميًا هو محمد مجدي قفشة، قفشة مؤخرًا يؤدي دورًا ممتاز في التمركز بين الخطوط واستلام الكرة وفتح المساحات للقادمون من الخلف.

معاناة الأهلي تكون في التمركز الدفاعي، أيمن أشرف وياسر ابراهيم يعانوا من البطء في التحرك خاصة أمام بن شرقي الذي يجيد المراوغة والمرور من لاعب ضد لاعب، نفس الحال لزيزو وهو ما يقلق موسيماني بالطب، سوء التمركز ظهر بشكل واضح أمام ابو قير للأسمدة في الكأس وعلق موسيماني على الهدف بشكل واضح

تحليل..كيف يفكر باتشيكو وموسيماني قبل نهائي القرن؟ (8)

في حالة المقارنة بين الفريقين:

حراسة المرمي: أبو جبل والشناوي، بالطبع الشناوي يتفوق لكن أبو جبل أيضًا يعتبر ثاني أفضل حارس مرمي في الدوري المصري.

الظهير الأيمن والأيسر يتفوق هاني ومعلول على عيد واسلام جابر لكن عيد بدأ في تثبيت اقدامه بشكل جيد

قلبي الدفاع علاء وعبد الغني نسبيًا أفضل من ياسر وأيمن اشرف لكن الفرق ليس بالكبير لكن مساندة طارق حامد في الزمالك للخط الدفاعي تعطي الزمالك أفضلية نسبية

ثنائي الوسط طارق وساسي أفضل نسبيًا من السولية وحمدي فتحي خاصة أن طارق حامد يجيد قطع الكرات وهو ما يفتقده ثنائي الأهلي

الخط الهجومي بالكامل أفضل في الزمالك ماعدا قفشة الذي يتفوق على أوباما، حتي في مشاركة بن شرقي في هذا المركز يتفوق قفشة.