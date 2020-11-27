شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط «الأعلى للإعلام» لتغطية نهائي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الشباب والرياضة، مبادرة «مصر أولا.. لا للتعصب»، وذلك في إطار الاستعداد للمواجهة التاريخية التي تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك في نهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال، وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظى، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير.

كما ناشد المجلس كافة وسائل الإعلام بأن تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية ونشرها بين الجميع.