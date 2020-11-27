يونايتد يحقق في هجمات إلكترونية استهدفت أنظمته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020
أجرى نادي مانشستر يونايتد تحقيقات وتحاليل علمية، بعد تعرض أنظمته لهجمات إلكترونية، ويعمل حالياً على تقييم الخسائر بالتعاون مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني. نقلت وسائل إعلام بريطانية عن متحدث باسم المركز الوطني للأمن الإلكتروني قوله: "المركز الوطني للأمن الإلكتروني على علم بالحادث الذي تعرض له نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، ونحن نعمل مع المؤسسة والشركاء لمعرفة تأثيرات الحادث". وقال النادي في بيان: "الهجوم لم يؤثر على ترتيباته الخاصة بالمباريات". وأضاف: "بعد الهجوم الإلكتروني الأخير قام فريق الدعم الفني خاصتنا، وبالتعاون مع خبراء من خارج النادي بتأمين شبكاتنا، وأجروا تحقيقات وتحاليل علمية". وتابع: "لم نكتشف أي أضرار تتعلق ببيانات المشجعين، كما لم تتأثر الأنظمة الخاصة بترتيبات المباريات، وسارت الأمور في هذا الجانب بصورة طبيعية". وأكد النادي أنه لن يعلق على المسؤولين عن هذه الهجمات.
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