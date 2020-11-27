"فيفا" يحسم مستويات منتخبات أوروبا قبل قرعة تصفيات المونديال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن المنتخبات المصنفة قبل أيام على إجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والمقرر إجراؤها بمدينة زيورخ السويسرية في 7 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. يخوض المنتخب البلجيكي التصفيات ضمن منتخبات المستوى الأول، بعدما حافظ الفريق على صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات كرة القدم، والصادر عن "فيفا". كما ينضم إلى المنتخب البلجيكي في المستوى الأول منتخبات فرنسا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والدنمارك وألمانيا وهولندا. وتوزع المنتخبات على المجموعات العشرة المقررة في التصفيات، وذلك طبقاً للحروف الأبجدية على الترتيب. ثم توزع المنتخبات الـ45 الأخرى بالقارة على المجموعات العشرة من خلال القرعة، على أن تتنافس المنتخبات في كل مجموعة مع بعضها سويا بنظام دوري من دورين وذلك خلال الفترة من مارس (آذار) حتى نوفمبر (تشرين الثاني)2021. وتتأهل المنتخبات العشرة التي تتصدر هذه المجموعات في نهاية التصفيات إلى مونديال 2022 مباشرة، فيما تخوض المنتخبات العشرة التي تحتل المركز الثاني في هذه المجموعات ملحقاً فاصلاً. كما يخوض الدور الفاصل أفضل اثنين من المنتخبات الفائزة بصدارة مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الثانية 2021، حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات الأوروبية المرتقبة، وعدم تأهلهما للدور الفاصل من خلال التصفيات. وطبقاً لتصنيف "فيفا" الجديد، ستصنف المنتخبات الـ45 الأخرى في القارة الأوروبية قبل أيام على قرعة التصفيات على المستويات التالية: المستوى الثاني: سويسرا- ويلز- بولندا- السويد- النمسا- أوكرانيا- صربيا- تركيا- سلوفاكيا- رومانيا. المستوى الثالث: روسيا- المجر- إيرلندا- التشيك- النرويج- أيرلندا الشمالية- إيسلندا- إسكتلندا- اليونان- فنلندا. المستوى الرابع: البوسنة- سلوفينيا- مونتنجرو- مقدونيا الشمالية- ألبانيا- بلغاريا- إسرائيل- بيلاروس- جورجيا- لوكسمبورغ. المستوى الخامس: أرمينيا- قبرص- جزر فارو- أذربيجان- استونيا- كوسوفو- كازاخستان- ليتوانيا- لاتفيا- أندورا. المستوى السادس: مالطة- مولدوفا- ليشتنشتاين- جبل طارق- سان مارينو.

