دورتموند يحسم مستقبل هالاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 نوفمبر 2020

يرى المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني، مايكل زورك، أن هداف الفريق النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي تطمح كبرى أندية أوروبا للتعاقد معه، سيستمر لوقت طويل في النادي الألماني. قال المسؤول خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة كولن: "هالاند يمر بفترة إيجابية ويفيدنا جميعاً، لا أرى معنى لقطع هذا التطور الإيجابي، أعتقد أنه سيستمر معنا لفترة طويلة". وكان هالاند انضم لصفوف "أسود فيستفاليا" منتصف الموسم الماضي، ويستمر عقده مع الفريق حتى 2024. وذكرت بعض المصادر إلى وجود اتفاق شفهي مع مسؤولي النادي يتيح خروجه في 2022، إذا وصل عرض جيد للنادي.

