شكرا لقرائتكم باتشيكو يرفض تواجد الجماهير فى معسكر الزمالك قبل نهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك تواجد الجماهير داخل فندق إقامة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم في نهائي دوري ابطال افريقيا، وشدد باتشيكو علي مسئولي الفريق بضرورة منح تعليمات لأمن الفندق بعدم تواجد جماهير داخل الفندق او في المنطقة المحيطة بالفندق لضمان تركيز اللاعبين وكذلك لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خوفا من إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا.

فيما استقر جايمى باتشيكو على الدفع بأحمد عيد فى مركز الظهير الأيمن بدلا من حازم إمام فى مباراة القمة وجاء سبب مشاركة عيد لعدم الجاهزية الفنية لحازم إمام الذى كان يعانى من إصابته بفيروس كورونا مؤخرا ولم يصل للجاهزية الفنية التى تسمح له بالتواجد فى تشكيل الزمالك اليوم.

يدخل نادى الزمالك مواجهة الأهلى، اليوم، رافعاً شعار "التتويج ولا بديل" رغبة منه في فرض سيطرته علي البطولات الكبرى هذا الموسم، عقب نجاحه في الحصول علي السوبر المحلي علي حساب الأهلي والسوبر الأفريقي علي حساب الترجي التونسي في فبراير ومارس الماضيين.

البرتغالى جايمى باتشيكو استقر علي خوض مباراة اليوم بخطة دفاعية في المقام الأول لضمان عدم دخول أهداف مرمى الزمالك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة فى ظل امتلاك الزمالك الأسلحة التى تؤهله لتنفيذ الهجمات المرتدة بامتياز فى مقدمتهم فرجانى ساسى فى وسط الملعب واشرف بن شرقى وزيزو، ويعول المدرب البرتغالي على المثلث الهجومي القوي المكون من بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد.

وسيطرت على باتشيكو حالة من القلق قبل المباراة بعد ثبوت غياب 3 من أهم لاعبي الفريق بسبب فيروس كورونا وهم عبد الله جمعة ومحمود الونش ويوسف أوباما، حيث اصابت الصدمة باتشيكو خاصة لغياب عبد الله جمعة الذي لا يوجد بديل له في قائمة الزمالك الافريقية بسبب عدم تماثل محمد عبد الشافي للشفاء منذ أن تعرض للإصابة في مباراة القمة الماضية بعد تدخل مع وليد سليمان لاعب الأهلي.