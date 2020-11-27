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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

منذ انطلاق النسخة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الإفريقية.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين وضرب قطبا الكرة المصرية موعداً ساخناً في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى في نهائي دوري الابطال الافريقى.

الأهلي واجه الزمالك خلال 4 نسخ سابقة لدوري أبطال إفريقيا أعوام 2005، 2008، 2012 و2013، انتهت جميعها بتتويج المارد الأحمر بطلا للمسابقة الأعرق في القارة السمراء.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الإفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.

حقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلي في بطولات القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الإفريقي عام 1994.

تأكد غياب 21 لاعباً عن قائمة مباراة نهائي القرن الإفريقي بين الزمالك ضد الأهلي أبرزهم 4 كباتن كانوا ومازالوا يحتفظون بمكانة كبيرة في قلوب الجماهير بعد المسيرة الحافلة لهم على مدار السنوات الماضية بالإضافة الى 6 لاعبين في خط الوسط و2 في مركز المدافع الأيسر، ولاعب مدافع أيمن و2 مهاجمين وحارس مرمى.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً. وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.

وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها مساء غدٍ على استاد القاهرة، في ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم باستاد القاهرة، بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلي، المدير الإداري، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدي الحارس الزي «الموف».‏

فيما يرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملًا، ويرتدي الحارس الزي الأخضر.‏

وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا

غيابات الأهلي

سعد الدين سمير: قلب دفاع – خرج من القائمة بسبب رفع اسمه من القائمة المحلية نتيجة الإصابة

أليو ديانج: وسط مدافع – خارج من القائمة بسبب فيروس كورونا المستجد

صالح جمعة: وسط مهاجم - خارج من القائمة بسبب فيروس كورونا المستجد

وليد سليمان: وسط مهاجم - خارج من القائمة بسبب فيروس كورونا المستجد

محمود متولي: قلب دفاع – خارج من القائمة بسبب الإصابة

حسام عاشور: وسط مدافع - خارج من القائمة بسبب رفع اسمه من القائمة المحلية لانتهاء تعاقده

أحمد فتحي: مدافع أيمن – خارج من القائمة بسبب رفع اسمه من القائمة المحلية لانتهاء تعاقده

رمضان صبحي: وسط مهاجم – خارج من القائمة بسبب رفع اسمه من القائمة المحلية لانتهاء تعاقده

شريف إكرامي: حارس مرمى – خارج من القائمة بسبب رفع اسمه من القائمة المحلية لانتهاء تعاقده

صلاح محسن: مهاجم – خارج من القائمة بسبب الإعارة 6 أشهر لسموحة

وليد أزارو: مهاجم – خارج من القائمة بسبب الانتقال الى الاتفاق السعودي



الزمالك ضد الأهلي غيابات الزمالك

يوسف أوباما: وسط مهاجم - خارج من القائمة بسبب فيروس كورونا المستجد

عبد الله جمعة: مدافع أيسر - خارج من القائمة بسبب فيروس كورونا المستجد

محمود حمدي الونش: قلب دفاع - خارج من القائمة بسبب فيروس كورونا المستجد

محمود عبد العزيز: وسط مدفع - خارج من القائمة بسبب الإصابة

محمد عبد الشافي: مدافع أيسر - خارج من القائمة بسبب الإصابة

محمد عنتر: وسط مهاجم – خارج من القائمة بسبب الانتقال للمصري

حمدي النقاز: مدافع أيمن – خارج من القائمة بسبب فسخ التعاقد

خالد بوطيب: مهاجم – خارج من القائمة بسبب فسخ التعاقد

أيمن حفني: وسط مهاجم – استبداله في يناير 2020 لصالح أحمد عيد

محمود عبد المنعم كهربا: وسط مهاجم – استبداله من القائمة في يناير 2020 بالحارس محمود جنش