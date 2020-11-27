شكرا لقرائتكم تعرف على موعد تحربكة الأهلي إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتحرك فريق الأهلي من فندق إقامته بالتجمع الخامس في السادسة والنصف مُتجهاً لإستاد القاهرة لخوض مباراة الزمالك المُقرر لها التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وتناول لاعبو الفريق وجبة الغذاء بالفندق منذ قليل قبل الخلود للراحة في غرفهم الخاصة ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة خفيفة عبارة عن كيك وشاي الساعة 5.30 قبل عقد أخر محاضرة السادسة مساءً والتي سيتم خلالها إعلان تشكيل الأهلي إستعداداً للمباراة المرتقبة.

فيما بعثت جماهير جنوب أفريقيا برسالة دعم قوية لبيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، وذلك قبل اللقاء المرتقب للفريق الأحمر أمام غريمه التقليدى نادى الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا وتداول رواد مواقع التوال الاجتماعى صوراً للجماهير الجنوب أفريقية تدعم موسيمانى بقميص الأهلى.

حاول موسيماني طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التىى ظهرت في أداء لاعبيه المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة في الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة ، كما تحدث موسيماني مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الإحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفني للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثي القوي هجومياً مصطفى محمد وبن شرقي وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقي على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتي في مقدمتهم، على معلول وأجاي ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولي محمد السناوي.