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شكرا لقرائتكم 6 حقائق لاتفوتك عن الزمالك قبل نهائى القرن..انفو جراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
يلتقي عملاقا القاهرة الزمالك والأهلي مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي حين تختتم بطولة دوري الأبطال 2019-20 بإقامة المباراة النهائية ، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي دوري الأبطال بين فريقين من نفس البلد ، مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أي دولة أفريقية أخرى.
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- لعب الزمالك 14 مباراة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين عامي 1984 وحتى 2016.
- حقق الزمالك لقب البطولة أعوام 1984 – 1986 – 1993 – 1996 – 2002.
- أخفق الزمالك في الفوز باللقب أمام الترجي التونسي 1994 وصن داونز الجنوب أفريقي 2016.
- حقق الزمالك 6 انتصارات في نهائي دوري الأبطال وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات أيضاً.
- سجل الزمالك 11 هدفاً في نهائي دوري الأبطال واستقبلت شباكه نفس العدد من الأهداف.
- أهداف الزمالك في نهائي دوري الأبطال جاءت عبر 8 من نجوم الفريق تصدرهم الثنائي جمال عبد الحميد وأيمن يونس برصيد هدفين ثم عفت نصار و طارق مصطفى ومدحت عبد الهادي وأيمن منصور وتامر عبد الحميد والنيجيري ستانلي أوهاويتشي برصيد هدف واحد بالإضافة لهدف عكسي سجله أوبينج لاعب شوتنج ستارز النيجيري في نهائي بطولة 1984.
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