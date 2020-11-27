شكرا لقرائتكم حازم إمام يدعم الزمالك: يوم حلو إن شاء الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حازم إمام لاعب فريق الزمالك السابق، على دعم فريقه ، في نهائي دورى أبطال أفريقيا ، أمام الزمالك ، والمقرر لها التاسعة من مساء اليوم بإستاد القاهرة ، حيث نشر الثعلب صورة له عبر موقع تبادل الصور انستجرام ، مليئة بالألوان و الحيوية ، و علق عليها :" صباح الخير يوم حلو إن شاء الله " ، ولاقت الصورة تفاعل عدد من الجماهير و المتابعين له .

و تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحة المستديرة في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا صوب إستاد القاهرة لمتابعة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا وهو اللقاء الذي خطف القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعي أمنية قبل أن يتم الإستقرار في النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية بإستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من إستاد برج العرب بسبب الأمطار ، وتُعد هذه هي المرة الإولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا في أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة ويطمع المارد الأمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.