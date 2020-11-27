شكرا لقرائتكم خبر عن سباق غنتوت للبوانيش الشراعية ينطلق في أبوظبي السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى ينطلق السبت، سباق غنتوت للبوانيش الشراعية في كورنيش أبوظبي، حيث تقام الجولة الثالثة لهذه الفئة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ويشارك في السباق30 بانوشاً شراعياً من مختلف أنحاء الدولة، ويتنافس البحارة لمسافة ثمانية أميال بحرية للحصول على جوائز قيمتها 450 ألف درهم، منها 30 ألف درهم للبطل.

وتسلم النادي خلال الأيام الماضية نتائج فحوص فيروس كورونا التي خضع لها جميع المشاركين، والعاملين في الأمور المتعلقة بالحدث.

من جانبه، شدد ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي على جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في ممارسة الأنشطة الرياضية،مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تنظيم النادي لأربعة سباقات منها اثنان للفئة نفسها واثنان لفئة 43 قدماً .

وشدد على أن البوانيش تعد الأساس الذي يتم عليه بناء البحار وتدريبه وتأهيله للمشاركة في السباقات الكبرى.

ووجه المهيري الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على دعم سموه الدائم ورعايته لمختلف السباقات التي ينظمها النادي، مؤكداً أن دعم سموه هو الرافد الأساسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

كما شكر، مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على توفير كافة متطلبات النجاح.

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