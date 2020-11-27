شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتراجع إبراهيموفيتش عن اعتزاله اللعب دولياً؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى مدرب السويد ياني أندرسون، مهاجم ميلان الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش بشأن عودة محتلمة للأخير إلى صفوف المنتخب الوطني، كما أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم الخميس.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من تلميح إبراهيموفيتش المعتزل دولياً منذ عام 2016 بأنه منفتح للعودة إلى صفوف منتخب بلاده.

وكشف بيان صادر عن الاتحاد السويدي للعبة أن ياني أندرسون سافر الأربعاء للقاء «إبرا» لمناقشة احتمال عودة الأخير إلى صفوف المنتخب بعد أن أعلن رغبته في ذلك، ونقلت عن المدرب قوله «عندما فتح زلاتان الباب للعب مجدداً في صفوف المنتخب الوطني، شعرت بأنه من الطبيعي أن ألتقيه وأناقشه في هذا الأمر بأسرع وقت ممكن» مشيراً إلى أن «اللقاء كان جيداً ومثمراً واتفقنا على مواصلة الحديث».

وكان إبراهيموفيتش (39 عاماً) صرح لصحيفة «افتونبلادت» السويدية الأربعاء إثر تسلمه جائزة لاعب العام في السويد للمرة الثانية عشرة توالياً عن رغبته في العودة إلى صفوف منتخب بلاده بقوله «إذا سألتموني سأكون صريحاً: نعم، أنا أفتقد إلى المنتخب الوطني هذا ليس سراً».

وأضاف: «اللاعب الذي لا يفتقد المنتخب الوطني هو الذي أنهى مسيرته نهائياً، أما أنا فمسيرتي مستمرة».

ولدى سؤال إبراهيموفيتش الذي سجل 62 هدفاً في 116 مباراة دولية عما سيكون جوابه إذا طلب منه مدرب المنتخب العودة للدفاع عن ألوانه، قال: «أعطوني بعض الوقت لكي أفكر بالموضوع».

ويتألق إبراهيموفيتش في صفوف ناديه ميلان متصدر الترتيب وقد سجل 10 أهداف يتصدر فيها ترتيب الهدافين.