الشديوة يشكرايهاب ورشيد النزيلي واسرة النزيلي ليس بغريب عليهاالمواقف المشرفة



جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - اعلام النادي :

عبرنائب رئيس النادي خالدشديوة في تصريح خاص عن شكره وتقديره للدكتورايهاب النزيلي على كل حضوره ودعمه لنافي كل الفعاليات اثناء التصويت واثناء مشاكل النادي التي واجههاكان له حضوربارزجدا والان التحضيرللفعالية المرتقبة هوصحيح بعيدعنالكنه يشاركنناخطوة بخطوة وليس غريب ذلك على هذاالعملاق الرياضي ابن النادي واحدنجومه البارزين الذين عملواعلى رفع سمعة النادي في كل مكان كان ولايزال نجماوانساناداخل وخارج الملاعب



ولم ينسى الشديوة الدور البارز للكابتن رشيدالنزيلي نجم النادي المخضرم السابق على حضوره ودعمه لمختلف الفعاليات ووقوفه مع ابناء النادي ومنسوبيه رغم بعده عنالكنه قريب منابقلبه وروحه واحاسيسه ومتابع لكل شئ

فله كل التقديرمناوثقتناانه سيظل معناداعماوحاضرابااستمرار

واسرة النزيلي العريقة كانت ولازالت فخرلشعب إب ورياضة إب ورياضة الوطن بمواقفهاالمشرفة وحضورهاالسخي وتفاعلهاالدائم