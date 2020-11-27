نهائي القرن.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة.. قناة مصرية تذيع اللقاء

يستضيف استاد القاهرة الدولي في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ليلة الفوز بالأميرة السمراء .
يتميز دورى ونصف دورى نهائى أبطال أفريقيا هذه المرة التي تستحق بالفعل أن يطلق عليها مباراة القرن، بوصول 4 فرق وهى الأهلى والزمالك المصريين والرجاء والوداد المغربيين إلى الدور نصف النهائى ووصل فريقين من دولة واحدة إلى دور النهائى هما الأهلى والزمالك.
ونعرض فيما يلى القنوات الناقلة والمعلقين أرضى وفضائى وأيضًا الإذاعة:
نقل المباراة عبر قناة فضائية:
قناة: بى ان سبورت اتش دى 7- Bein Sport HD 7
القمر الصناعى: سهيل سات 1 25.5 شرق
التردد: 11585
الاستقطاب: عمودى
معدل الترميز: 30000 2/3
التشفير: اردويتو 2.
يعلق على المباراة: المعلق
التونسى عصام الشوالى.
نقل المباراة عبر قناة أرضية:
أون تايم سبورت On Time Sport
القمر الصناعى: نايل سات
التردد: 10853
معامل الترميز:27500
معامل التصحيح: ¾.
جودة: HD
استقطاب: رأسي
المعلق على المباراة كابتن مدحت شلبى والناقد الرياضى حسن المستكاوى
التعليق على المباراة عبر الإذاعة:
تذيع إذاعة الشباب والرياضة تعليقًا على المباراة يقدمه مؤمن عبدالغفار.
تذيع إذاعة أون سبورت إف إم المباراة بتعليق محمد الشاذلى.
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