مفاجأة.. حالة واحده تجبر الكاف على الاستعانة بإبراهيم نور الدين كحكم ساحة في نهائي القرن

أحمد أبو عقيل

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، كحكم رابع لإدارة مواجهة الأهلي والزمالك فى نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته اليوم على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وقد يضطر الكاف على الاستعانة بالحكم المصري إبراهيم نور الدين كحكم ساحة في حالة إصابة حكم الساحة مصطفى غربال أثناء اللقاء ولا يتمكن من استكمال المباراة، لتصبح سابقة هي الأولى من نوعها، حكم من نفس دولة فريقين النهائي اللي لأول مرة في تاريخ إفريقيا يطلعوا من نفس الدولة

أصيب حكم الفار رضوان جيد بفيروس كورونا فى مباراة الزمالك والأهلى المقرر لها التاسعة مساء اليوم بفيروس كورونا، ليختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم الدولى المصرى إبراهيم نور الدين كحكم رابع فى اللقاء، وينتقل الحكم الزامبي جاني سيكازوي للفار.

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إصابة الحكم المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا المستجد، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "مفاجأه إبراهيم نور الدين حكم رابع في مباراة اليوم وسيكازوي للڤار بعد إصابة رضوان جيد بالكورونا".