شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حقائق لاتفوتك عن الزمالك قبل نهائى القرن.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي عملاقا القاهرة الزمالك والأهلي مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي حين تختتم بطولة دوري الأبطال 2019-20 بإقامة المباراة النهائية ، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي دوري الأبطال بين فريقين من نفس البلد ، مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أي دولة أفريقية أخرى.

- لعب الزمالك 14 مباراة في نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين عامي 1984 وحتى 2016.

- حقق الزمالك لقب البطولة أعوام 1984 – 1986 – 1993 – 1996 – 2002.

- أخفق الزمالك في الفوز باللقب أمام الترجي التونسي 1994 وصن داونز الجنوب أفريقي 2016.

- حقق الزمالك 6 انتصارات في نهائي دوري الأبطال وتعادل في 4 مباريات وخسر في 4 مباريات أيضاً.

- سجل الزمالك 11 هدفاً في نهائي دوري الأبطال واستقبلت شباكه نفس العدد من الأهداف.

- أهداف الزمالك في نهائي دوري الأبطال جاءت عبر 8 من نجوم الفريق تصدرهم الثنائي جمال عبد الحميد وأيمن يونس برصيد هدفين ثم عفت نصار و طارق مصطفى ومدحت عبد الهادي وأيمن منصور وتامر عبد الحميد والنيجيري ستانلي أوهاويتشي برصيد هدف واحد بالإضافة لهدف عكسي سجله أوبينج لاعب شوتنج ستارز النيجيري في نهائي بطولة 1984.