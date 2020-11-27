شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يعرفون طريق شباك الأهلى والزمالك قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى عملاقا القاهرة الزمالك والأهلى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى ختام بطولة دورى الأبطال 2019 / 2020، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يجمع فيها نهائى دورى الأبطال بين فريقين من نفس البلد مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أى دولة أفريقية أخرى.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين إذ يغيب عن الأهلي الثلاثي اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

وضمن قائمة الاهلى والزمالك لنهائى القرن يتواجد 9 لاعبين سجل كل منهما في مرمى الآخر بمباريات القمة وهم :

أجايي هو أكثر من سجل في مرمى الزمالك ٤ أهداف (٢ الدوري - ٢ السوبر)

محمود علاء أكثر من سجل للزمالك "٢" (سوبر)

هؤلاء سجلوا هدف وحيد: زيزو-معلول-الشحات-كاسونجو-مصطفى محمد- ياسر إبراهيم - مصطفى فتحى

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الإفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.

حقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلي في بطولات القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الإفريقي عام 1994.