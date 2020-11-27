شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل مانويل أهلاوى يدعو لنبذ التعصب: مصر الفائزة واللى يكسب نقوله مبروك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الأطفال فى مصر، على المشاركة فى دعوات نبذ الخلافات والتعصب بين جماهير الأهلى والزمالك، وذلك قبل ساعات قليلة من لقاء الحلم الإفريقى فى مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين قطبى الكرة المصرية، ومنهم الطفل مانويل بيشوى رمزى، الذى قال وهو رافعا علم مصر - فى مقطع فيديو نشره والده عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك": "أنا أهلاوى ونفسى الأهلى يكسب، لكن فى النهاية مصر هى الفائزة، واللى حيكسب المباراة حنقوله ألف مبروك"، مضيفًا: "لا للتعصب ونعم للروح الرياضية".

ويلتقى عملاقا القاهرة الزمالك والأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى فى ختام بطولة دورى الأبطال 2019 / 2020، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يجمع فيها نهائى دورى الأبطال بين فريقين من نفس البلد مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أى دولة أفريقية أخرى.



الطفل مانويل

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذى حرم القطبين من 6 لاعبين، إذ يغيب عن الأهلى الثلاثى اليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان، فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدى "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات فى حيرة كلاً من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والبرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك.

فى المعسكر الأحمر، حاول موسيمانى طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التى ظهرت فى أداء لاعبيه فى المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة فى الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة، كما تحدث موسيمانى مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الاحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفنى للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثى القوى هجومياً مصطفى محمد وبن شرقى وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقى على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتى فى مقدمتهم، على معلول وأجاى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولى محمد الشناوى.