شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان فى رسالة للاعبى الأهلى: "رجالة قد المسئولية وهتجيبولنا البطولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي المعار إلى الجونة على دعم نجوم القلعة الحمراء قبل مباراة القرن المرتقبلة الليلة في التاسعة مساء، بنهائى دوري ابطال افريقيا، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام رسالة لهم قال فيها : "جمهور الأهلي مش مستني أي فرحة في حياته قد الفرحة دي".

وأضاف: "لأن الأهلي هو الحاجه الوحيده اللي بتنسيه همومه بتفرحه.. 90 دقيقة تخلي جمهور الأهلي يحلف بالجيل ده طول حياته.. رجالة وقد المسئولية وإن شاء الله تنزلوا تاكلوا النجيلة وتجيبولنا البطولة اللي غايبه عننا بقالها فتره عشان والله وحشتنا"، وتابع "كان نفسي والله ابقى معاكوا اشجعكوا من المدرجات بس سامحوني بقى انتوا عارفين الظروف"، وذلك في إشارة إلى اصابته بفيروس كورونا التي تم إعلانها مؤخراً.



احمد ياسر ريان

وكان أكد ياسر ريان نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الاسبق أن نجله أحمد ياسر عاد بشكل رسمى لصفوف القلعة الحمراء مؤكداً أنه ينفذ برنامج التعافى من فيروس كورونا بحذافيره، وقال ياسر ريان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" أحمد ابنى عازل نفسه فى دور لوحده فى البيت وبطمن عليه بالتليفون وساعات اشوفو من بعيد نازل يخرج بالعربية شوية ، هو بينفذ البرنامج بحذافيره عشان يرجع بسرعة".

وتابع ياسر ريان: "أحمد خلاص هيرجع الأهلى، الاهلى بيرحب بعودة ولاده المتألقين بس لازم رأى المدير الفنى، وفايلر لما مشى كان لازم نستنى رأى موسيمانى وواضح كدا أنه وافق على عودة أحمد وبإذن الله تكون عودة موفقة"، وعن النهائى الافريقى قال ياسر ريان: "اتفقت مع نجوم الزمالك ونجوم الاهلى على مشاهدة نهائى القرن سوياً فى كافيه حتى نظهر للناس الروح الحلوة التى تجمعنا ، الفائز سنبارك له والخاسر سوف نقول له هاردلك".

واقترب أحمد ياسر ريان لاعب نادي الجونة والمعار من النادي الأهلي، من العودة إلى صفوف القلعة الحمراء مرة أخرى بعد توصية الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الذى أشاد بالمهاجم بعد متابعة أداؤه في ودية منتخب البرازيل مع المنتخب الاوليمبى والتي فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين مقابل هدف، واستطاع أحمد ياسر ريان تسجيل الهدف الثاني في مرمى المنتخب البرازيلي من صناعة عبد الرحمن مجدي، ليتوج منتخبنا الوطني بالبطولة الودية بعد التعادل مع منتخب كوريا بدون أهداف، والفوز على منتخب البرازيل بنتيجة (2/1).