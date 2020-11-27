كيف تتابع قمة القرن بين الأهلى والزمالك من منزلك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تذهب بعيداً هذا المساء، فأنت على موعد مع قمة الإثارة والمتعة الكروية، عندما تشير عقارب الساعة إلى التاسعة مساءً حيث يستضيف استاد القاهرة الدولى حدثاً تاريخياً فى القارة السمراء، عندما يلتقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بنهائى دورى أبطال أفريقيا، أو نهائى القرن كما تلقبه الجماهير، والذى لم يسبق وأن شهد تواجد كلا الفريقين وجهاً لوجه فى مثل تلك المباراة النهائية.نهائى القرن عبر القنوات الأرضية
من منزلك يمكنك أن تكون فى قلب الحدث وعبر البث الأرضى لقناة أون تايم سبورت، حيث التعليق المميز للمعلق الرياضى مدحت شلبى وبصحبته الناقد الرياضى حسن المستكاوى.التردد الأرضى لقناة أون تايم سبورت
القمر الصناعى: نايل سات
التردد: 10853
معامل الترميز:27500
معامل التصحيح: ¾.
استقطاب: رأسيإذاعة الشباب والرياضة
يمكنك أيضاً أن تتابع نهائى القرن عبر الإذاعة المحلية وعن طريق إذاعة الشباب والرياضة وترددها تردد 108 FM، وتذيع إذاعة الشباب والرياضة تعليقًا على المباراة يقدمه مؤمن عبدالغفار.إذاعة أون سبورت تنقل نهائى القرن
تذيع إذاعة أون سبورت إف إم المباراة المرتقبة بين الأهلى والزمالك أيضاً بتعليق محمد الشاذلى، على تردد 93.7 FM.
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