شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زادة يدعم لاعبى الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ثقته فى لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى للفريق، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، قبل مباراته اليوم أمام الأهلى، التى ستجمع بين القطبين فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى يجمع لأول مرة فى تاريخ نهائى البطولة الإفريقية بين فريقين من نفس البلد، متمنيًا الفوز للأبيض والنجاح فى حصد اللقب.

أضاف هانى زادة فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "نثق فى قدرة لاعبى الزمالك والجهاز الفنى على تحقيق الفوز بدورى أبطال إفريقيا، والتحلى بالعزيمة لتحقيق الانتصار"، مشددًا على ضرورة تحليهم بالروح القتالية فى الملعب حتى يتمكنوا من تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير بتحقيق اللقب الإفريقى للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء.

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

وأخطر مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال أفريقيا الجارية.

وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر، وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏